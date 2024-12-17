В музее на севере Туркменистана отмечен рост числа зарубежных туристов

Среди посетителей Дашогузского историко-краеведческого музея выросло количество зарубежных гостей, прибывающих в регион по линии туризма.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», научный сотрудник музея, искусствовед Батыр Узакбердиев прокомментировал это так:

– Это один из результатов успешного сотрудничества нашего музея с туристическими фирмами страны. Активное сотрудничество туристических организаций с музеями, не только открывает новые возможности, но и способствует популяризации богатейшего национального наследия. Мы, в свою очередь, стремимся как можно полнее ознакомить посетителей с музейными экспонатами, раскрыть всю их значимость и ценность. Нас, сотрудников, радует то, что многие гости оказываются, ознакомлены с музеями Туркменистана через интернет пространство, в том числе вебсайт «Виртуальные музеи Туркменистана».