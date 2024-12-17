Ашхабад примет чемпионат мира по самбо в 2025 году

Исполнительный комитет Международной федерации самбо (ФИАС) утвердил календарь соревнований на 2025 год, согласно которому чемпионат мира по самбо пройдет в Ашхабаде с 7 по 9 ноября. Подробное расписание турниров уже опубликовано на сайте ФИАС.

Турнир будет включать соревнования по спортивному самбо среди мужчин и женщин, боевому самбо среди мужчин и женщин, а также самбо слепых среди мужчин.

Кроме того, чемпионат мира по пляжному самбо состоится в Сингапуре, а Кубки мира по самбо примут Армения и Кыргызстан. Студенческий Кубок мира пройдет в Сербии. Континентальные чемпионаты будут распределены следующим образом: Азия и Океания – Узбекистан, Европа – Кипр, Африка – Гвинея, Панамерика – Эквадор.

В августе 2025 года в рамках Всемирных игр в Чэнду пройдут соревнования по боевому самбо, отбор на которые проходил в течение 2024 года.