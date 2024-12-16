Huawei представила серию дизайнерских субфлагманов nova 13 и новые наушники

Компания Huawei провела в Дубае (ОАЭ) большую презентацию новинок. В частности, китайский техногигант анонсировал линейку дизайнерских субфлагманов nova 13 и наушников FreeBuds Pro 4.

Линейка Huawei nova 13 представлена двумя моделями: базовой и Pro. Pro-модель отличается большим экраном, другим дизайном блока камер и дополнительным фронтальным модулем для портретной съемки.

Обе модели оснащены защитным стеклом на задней панели с клетчатым орнаментом, напоминающим теплый плед. В обеих установлен процессор Kirin 8000 и 12 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X для базовой модели и LPDDR5 для Pro).

Смартфоны оснащены кремний-углеродными батареями емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт, что позволяет зарядить аккумулятор с 0 до 50% всего за 9 минут. Обе версии работают на HarmonyOS 4.2, имеют подэкранный оптический сканер отпечатков, стереодинамики и защиту от воды и пыли по стандарту IP65.

Huawei nova 13 Pro оснащен 6,76-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, а nova 13 — 6,7-дюймовым экраном с аналогичными характеристиками.

Базовая модель имеет основную камеру на 50 Мп с фиксированной диафрагмой, ультраширик на 8 Мп и фронталку на 60 Мп.

У Pro-версии основная камера на 50 Мп с регулируемой диафрагмой, телевик на 12 Мп с 3-кратным зумом и ультраширик на 8 Мп. Встроены две фронтальные камеры: 60 Мп и 8 Мп с 2-кратным зумом.

Серия nova 13 будет доступна для предзаказа с 17 января 2025 года.



Наушники Huawei FreeBuds Pro 4 — первые TWS-наушники с поддержкой технологии Huawei Sound. Они оснащены улучшенным шумоподавлением с помощью ИИ, четырьмя микрофонами (включая один с обратной костной проводимостью) и функцией перевода речи Face-to-Face.

Наушники-клипсы Huawei FreeClip получили новый цвет — розовое золото, а также функции динамической регулировки низких частот, управления движением головы и уведомления о падении. FreeClip обеспечивают до 36 часов прослушивания аудио и поддерживают функцию шумоподавления на базе ИИ во время вызовов.

В конструкции FreeClip используется эластичный коннектор C-Bridge Design. Он подстраивается под изгиб уха пользователя, обеспечивая комфортную посадку.