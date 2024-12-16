Фестиваль робототехники в Ашхабаде собрал более 270 участников

В Ашхабаде на базе Международного университета нефти и газа им. Ягшыгелди Какаева прошел Фестиваль робототехники. Более 270 участников — школьники и студенты — приняли участие в конкурсе, который продемонстрировал значительный рост интереса к инновационным технологиям среди туркменской молодежи, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Фестиваль робототехники был организован при поддержке Инновационного научно-образовательного центра университета.

Двухдневные состязания в рамках фестиваля проводились по четырём номинациям:

«Соревнование сумо-роботов» : первое место занял студент Инженерно-технологического университета Туркменистана им. Огуз хана Юсуп Байрамдурдыев, второе и третье – Ремезан Сапаев (школа № 129, г. Ашхабад) и Абдуллахалык Худайназаров (школа № 86, г. Ашхабад).

: первое место занял студент Инженерно-технологического университета Туркменистана им. Огуз хана Юсуп Байрамдурдыев, второе и третье – Ремезан Сапаев (школа № 129, г. Ашхабад) и Абдуллахалык Худайназаров (школа № 86, г. Ашхабад). «Соревнование роботов по траектории» : победу одержал студент Института инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана Оразсахет Атамырадов, второе и третье места у Арслана Бабаджиева и Имаммухмета Овезмырадова (оба – школа № 97, г. Ашхабад).

: победу одержал студент Института инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана Оразсахет Атамырадов, второе и третье места у Арслана Бабаджиева и Имаммухмета Овезмырадова (оба – школа № 97, г. Ашхабад). «Соревнование в лабиринте» : первое место занял Максат Какалиев (школа № 96, г. Ашхабад), второе – Розымурат Ягшымурадов (школа № 27, г. Ашхабад) и Артур Бахтыяров (школа № 129, г. Ашхабад).

: первое место занял Максат Какалиев (школа № 96, г. Ашхабад), второе – Розымурат Ягшымурадов (школа № 27, г. Ашхабад) и Артур Бахтыяров (школа № 129, г. Ашхабад). «Конкурс командных проектов»: победу разделили между собой представители Международного университета гуманитарных наук и развития. На втором месте – слушатели учебного центра «Kämil Bilim», на третьем – студенческая команда Международного университета нефти и газа им. Я.Какаева.

Победителям были вручены дипломы и ценные подарки, в том числе телевизоры отечественного производства.

Кроме соревнований, в рамках фестиваля прошла выставка робототехнических проектов. Отдельное внимание привлекло шоу с участием робота Animal X от компании PETRONAS Carigali.