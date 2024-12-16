УЕФА обновил клубный рейтинг: на вершине – «Манчестер Сити», 2-й – «Реал»

УЕФА представил обновленный рейтинг европейских клубов.

Первую строчку в списке занимает английский «Манчестер Сити». На втором месте – мадридский «Реал», на третьем – мюнхенская «Бавария».

«Манчестер Сити»; «Реал Мадрид»; «Бавария»; «Ливерпуль»; «Рома»; «ПСЖ»; «Челси»; «Боруссия» Дортмунд»; «Интер»; «Вильярреал»; «Байер»; «МЮ» «Барселона» «Бенфика»; «Порту» «Атлетико» «Арсенал» «Лейпциг»; «Аталанта» «Вест Хэм»

Клубные коэффициенты за сезон рассчитываются на основе результатов клубов в текущих розыгрышах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА. Рейтинг рассчитывается исходя из последних пяти сезонов и определяет посев клубов при жеребьевке в турнирах под эгидой УЕФА.

Таблица обновляется после каждого раунда клубных соревнований.