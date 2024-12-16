УЕФА обновил клубный рейтинг: на вершине – «Манчестер Сити», 2-й – «Реал»

УЕФА обновил клубный рейтинг: на вершине – «Манчестер Сити», 2-й – «Реал»

УЕФА представил обновленный рейтинг европейских клубов.

Первую строчку в списке занимает английский «Манчестер Сити». На втором месте – мадридский «Реал», на третьем – мюнхенская «Бавария».

  1. «Манчестер Сити»;
  2. «Реал Мадрид»;
  3. «Бавария»;
  4. «Ливерпуль»;
  5. «Рома»;
  6. «ПСЖ»;
  7. «Челси»;
  8. «Боруссия» Дортмунд»;
  9. «Интер»;
  10. «Вильярреал»;
  11. «Байер»;
  12. «МЮ»
  13. «Барселона»
  14. «Бенфика»;
  15. «Порту»
  16. «Атлетико»
  17. «Арсенал»
  18. «Лейпциг»;
  19. «Аталанта»
  20. «Вест Хэм»

Клубные коэффициенты за сезон рассчитываются на основе результатов клубов в текущих розыгрышах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА. Рейтинг рассчитывается исходя из последних пяти сезонов и определяет посев клубов при жеребьевке в турнирах под эгидой УЕФА.
Таблица обновляется после каждого раунда клубных соревнований.