УЕФА обновил клубный рейтинг: на вершине – «Манчестер Сити», 2-й – «Реал»
УЕФА представил обновленный рейтинг европейских клубов.
Первую строчку в списке занимает английский «Манчестер Сити». На втором месте – мадридский «Реал», на третьем – мюнхенская «Бавария».
- «Манчестер Сити»;
- «Реал Мадрид»;
- «Бавария»;
- «Ливерпуль»;
- «Рома»;
- «ПСЖ»;
- «Челси»;
- «Боруссия» Дортмунд»;
- «Интер»;
- «Вильярреал»;
- «Байер»;
- «МЮ»
- «Барселона»
- «Бенфика»;
- «Порту»
- «Атлетико»
- «Арсенал»
- «Лейпциг»;
- «Аталанта»
- «Вест Хэм»
Клубные коэффициенты за сезон рассчитываются на основе результатов клубов в текущих розыгрышах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА. Рейтинг рассчитывается исходя из последних пяти сезонов и определяет посев клубов при жеребьевке в турнирах под эгидой УЕФА.
Таблица обновляется после каждого раунда клубных соревнований.