Посольство Туркменистана в Индии провело встречи в вузах городов Хайдарабад и Пуна

Посольство Туркменистана в Республике Индия провело переговоры с руководством вузов городов Хайдарабад и Пуна. Также представители посольства встретились с туркменскими студентами, обучающимися в этих городах, с целью оказания поддержки. Об этом сообщает пресс-служба Посольства.

В ходе встречи с руководством одного из крупнейших образовательных центров Хайдарабада — Университета Османия, а также колледжа при университете, представители Посольства рассказали о реформах, реализуемых в системе образования Туркменистана. Было отмечено, что в рамках двустороннего сотрудничества в Нью-Дели прошла научно-практическая конференция, посвященная 300-летию Махтумкули Фраги.

Руководство индийских вузов также было проинформировано о широком праздновании 29-й годовщины постоянного нейтралитета Туркменистана.

Также в рамках визитов в Хайдарабад и Пуну были проведены спортивные мероприятия среди туркменских студентов, обучающихся в здешних вузах, отмечает источник.