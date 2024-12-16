Концерт-история «Мир Гарри Поттера» состоится в Ашхабаде

Оркестр Тахира Атаева приглашает ашхабадцев и гостей столицы на свой концерт-историю, посвященную загадочному миру Гарри Поттера.

Музыканты гарантируют полное погружение в мир юного волшебника и его друзей через любимую всеми музыку, визуальные эффекты и приятные сюрпризы.

Концерт состоится 30 декабря в Национальном музыкально-драматическом театре им. Махтумкули. Начало в 19:00.

По вопросам приобретения билетов обращаться по номерам: 55 90 15 и +993 62 53 28 71.