Инсайдер: Apple впервые за шесть лет обновит дизайн камеры iPhone

Apple в следующем году впервые за шесть лет изменит дизайн основной камеры iPhone. Информацию подтвердил авторитетный инсайдер Digital Chat Station, ссылаясь на цепочки поставок.

Согласно утечке, модуль камеры в iPhone 17 Pro и 17 Pro Max будет располагаться в верхней части задней панели смартфона горизонтально, в одну линию внутри прямоугольного блока. Это станет первым крупным изменением с 2019 года, когда компания представила квадратный блок камер на про-версиях iPhone 11.

При этом не уточняется, получат ли новый дизайн только Pro-версии iPhone 17 или вся линейка. К примеру, известно, что линейка 17 Air получит более простую конструкцию с одной камерой.

Digital Chat Station также предполагает, что горизонтальная компоновка станет тенденцией для смартфонов 2025 года. Производители Android-устройств могут перенять этот дизайн.

Помимо нового внешнего вида, iPhone 17 Pro ожидает ряд других улучшений. Устройство может получить три камеры с разрешением 48 Мп, 12 ГБ оперативной памяти и мощный процессор A19 Pro.

Ожидается, что Apple анонсирует новую линейку iPhone традиционно в сентябре.