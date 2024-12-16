Гиперкар Koenigsegg Jesko установил рекорд тестовой трассы Top Gear

Гиперкар Koenigsegg Jesko побил рекорд тестовой трассы Top Gear, став самым быстрым серийным автомобилем на знаменитом треке Dunsfold. Заезд завершился за 1 минуту и 10,9 секунды, передает Speedme.

Гиперкар оснащён двигателем мощностью 1600 лошадиных сил. У модели есть версия Jesko Absolut, которая теоретически способна развивать скорость до 500 км/ч, однако в заезде участвовала версия Attack, специально созданная для максимальной управляемости и прижимной силы.

Несмотря на наличие более быстрых автомобилей, таких как Ferrari FXX или Caparo T1, они не считаются серийными и не предназначены для дорог общего пользования. Jesko же остаётся полностью дорожным автомобилем с местами для двух пассажиров.