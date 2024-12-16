Гиперкар Koenigsegg Jesko установил рекорд тестовой трассы Top Gear

Гиперкар Koenigsegg Jesko установил рекорд тестовой трассы Top Gear

Гиперкар Koenigsegg Jesko побил рекорд тестовой трассы Top Gear, став самым быстрым серийным автомобилем на знаменитом треке Dunsfold. Заезд завершился за 1 минуту и 10,9 секунды, передает Speedme.

Гиперкар оснащён двигателем мощностью 1600 лошадиных сил. У модели есть версия Jesko Absolut, которая теоретически способна развивать скорость до 500 км/ч, однако в заезде участвовала версия Attack, специально созданная для максимальной управляемости и прижимной силы.
Несмотря на наличие более быстрых автомобилей, таких как Ferrari FXX или Caparo T1, они не считаются серийными и не предназначены для дорог общего пользования. Jesko же остаётся полностью дорожным автомобилем с местами для двух пассажиров.