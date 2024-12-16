В Ашхабаде открывается Неделя дружбы детей Туркменистана и Ирана

С 16 по 18 декабря в столице Туркменистана состоится Неделя дружбы детей Туркменистана и Исламской Республики Иран. В рамках события предусмотрены увлекательные и познавательные мероприятия для юных участников, передает Orient.

Организаторами выступают Министерство культуры Туркменистана и Культурный центр ИРИ в Ашхабаде.

Торжественное открытие Недели дружбы пройдет 16 декабря в 16:00 в здании Туркменского государственного театра кукол. Гостей ждет насыщенная программа: мастер-классы по созданию кукол, занятия по рисованию, а также различные игры и конкурсы. Вход на мероприятие свободный.

Также в этот день в Ашхабаде состоится открытие Международной специализированной выставки Iran Agrofood.