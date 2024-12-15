Узбекский студент стал победителем олимпиады по физике, организованной вузом Туркменистана

По итогам IV Международной интернет-олимпиады по физике, проведённой Туркменским государственным педагогическим институтом имени Сейитназара Сейди, призовые места заняли 117 студентов.

Высшую награду завоевал студент Ташкентского государственного педагогического университета имени Низамы Жасур Жамолов. Он смог точно выполнить поставленные задачи и набрать 36 баллов.

Среди обладателей первых мест, набравших 34 балла – Аннаджемал Дадебаева из вуза-организатора и Говшут Оразгельдыев из ТГУ.

Всего первых мест удостоены 15 участников, в их числе представители Туркменского государственного университета имени Махтумкули, Уфимского государственного нефтяного техникума, Таджикского государственного педагогического училища имени С.Айни, Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова, Мордовского государственного педагогического университета имени М.Ю.Евсевева, Казахского национального педагогического университета имени Абая, Международного университета нефти и газа имени Ягшегельды Какаева, Туркменского сельскохозяйственного института, Инженерно-технического института и института транспортных коммуникаций Туркменистана.

35 студентов заняли в олимпиаде второе место, а 67 студентов — третье.