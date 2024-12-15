Туркменский вуз значительно продвинулся в глобальном рейтинге UI GreenMetric World University

Инженерно-технологический университет имени Огуз хана в этом году, поднявшись на 104 позиции в рейтинге UI GreenMetric World University, занял 328-е место. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Напомним, что по итогам 2023 года университет занимал 432-е место.

В этом году вуз набрал 7 400 баллов, которые сложились из следующих показателей

Инфраструктура и здания: 1 200 баллов

Энергия и борьба с изменением климата: 1 475 баллов

Управление отходами: 1 125 баллов

Управление водными ресурсами: 750 баллов

Экологически чистый транспорт: 1 475 баллов

Образование и научные исследования: 1 375 баллов.

Рейтинг UI GreenMetric World University — это рейтинг университетов всего мира, который оценивает, насколько учебные заведения придерживаются принципов устойчивого развития. Рейтинг составляется Университетом Индонезии с 2010 года при участии Министерства природы и охраны окружающей среды и Министерства образования и науки Индонезия.

Оценка основана на трёх основных компонентах — экологической, экономической и социальной ценности. Она включает такие критерии, как условия и инфраструктура, энергетика и изменение климата, образование, исследования и другие.

Рейтинг отражает усилия, прилагаемые вузами для реализации экологически чистых и устойчивых стратегий и программ.

Продвижение позиций в этом рейтинге туркменского вуза демонстрирует ответственный подход к вопросам достижения целей устойчивого развития, экологической безопасности.