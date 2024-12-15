Сердар Азмун выиграл Суперкубок ОАЭ с «Шабаб Аль-Ахли»

13 декабря на стадионе Аль-Мактум в Дубае состоялся финал Суперкубка ОАЭ между командами «Аль-Васл» и «Шабаб Аль-Ахли». Матч завершился со счетом 2:2 в основное время и перешел в серию послематчевых пенальти.

Иранский футболист туркменского происхождения Сердар Азмун, вышедший в стартовом составе, не забил в основное время. Однако в серии пенальти он первым реализовал свой удар. Итоговый счет послематчевой серии – 4:1 в пользу «Шабаб Аль-Ахли».

Для 29-летнего нападающего этот трофей стал первым в составе дубайского клуба. На текущий момент «Шабаб Аль-Ахли» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги ОАЭ.

Личная статистика Азмуна в сезоне – 6 голов и 1 результативная передача.