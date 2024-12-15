Посольство Туркменистана в Исламабаде участвовало в открытии Центра культуры Шелкового пути

Посольство Туркменистана в Пакистане приняло участие в торжественном открытии Центра культуры Шелкового пути, которое состоялось 10 декабря в Исламабаде.

Как сообщается на сайте Посольства, в мероприятии также участвовали посольства Азербайджана, Ирана, Казахстана, Китая, России и Узбекистана.

Это событие символизировало дух единства и культурного обмена между странами, расположенными вдоль исторического Шелкового пути.

На выставке в рамках мероприятия посольство Туркменистана представило богатое культурное наследие страны в виде традиционного искусства, национальной одежды и кухни.

Ожидается, что создание Центра культуры Шелкового пути в Исламабаде станет эпицентром культурной деятельности, выставок и академических обменов, что ещё больше укрепит связи между странами.

Эта инициатива соответствует общему видению укрепления мира и гармонии посредством культурной дипломатии.

Активное участие Туркменистана в мероприятии отражает его стремление сохранить наследие Великого шёлкового пути и расширить международное культурное сотрудничество, отмечает источник.