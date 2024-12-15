В театре города Аркадага готовят премьеру по пьесе Мольера «Лекарь поневоле»

На сцене Государственного драматического театра имени Амана Гулмаммедова в городе Аркадаге готовится премьера спектакля Zor aýakdan tebip bolan по пьесе французского драматурга Жана Батиста Мольера «Лекарь поневоле». Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Режиссёр-постановщик нового спектакля — Батыр Абаев, в ролях заняты артисты молодежного состава театра Эзиз Гельдыев (Сганарель), заслуженный артист Туркменистана Овезгедьды Худайкулыев (Жеронт), Гульнар Мухамметгулыева (Люсинда), Худайберды Аннареджепов (Леандр).

Напомним фабулу этой классической пьесы. Главный герой – дровосек неожиданно оказывается в ситуации, где его принимают за известного врача, прославившегося своим умением творить чудеса. Новый образ позволяет герою весело раздавать нелепые советы пациентам и делать добрые дела, в частности помогая влюблённой паре воссоединиться.

Оказавшись в доме господина Жеронта, отца Люсинды, Сганарель начинает «лечить» дочку хозяина от загадочной болезни, лишившей её дара речи. Эта хворь появилась с тех пор, как отец отказался выдать её замуж за Леандра.

Молодые актёры привнесли в классику свежесть и энергию, делая спектакль более доступным для современного зрителя, отмечает источник.