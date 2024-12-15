В столице и регионах Туркменистана сегодня ожидается дождь со снегом

Сегодня во второй половине дня в Ашхабаде и велаятах ожидается дождь со снегом.

По данным Гидрометслужбы расклад по погоде таков:

В Ашхабаде: переменчивая пасмурная погода, дождь со снегом. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 12-14 метров в секунду, местами до 20 метров. Ночью +1…+3°С, днем ​​+9…+11°С. Давление воздуха 747 мм. Влажность 60-80%.

В Балканском велаяте: переменчивая пасмурная погода со снегом и дождем. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 9-14 метров в секунду, порывы могут достигать 22 метров. Ночью +1…+6°С, днем ​​+3…+8°С, в прибрежных районах +2…+7°С.

В городе Туркменбаши: +5…+7°С, давление 757 мм. Влажность 70-90%.

В Авазе: +4…+6°С, давление 765 мм. Влажность 75-95%.

В Балканабате: +6…+8°С, давление 763 мм. Влажность 65-85%.

В Ахалском велаяте: переменная пасмурная погода, дождь со снегом. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 9-14 метров в секунду, порывы могут достигать 20 метров. Погода будет холодная от -1°C до +4°C ночью, +7…+12°C днем.

В Анау: +9…+11°С, давление 744 мм. Влажность 65-85%.

В Теджене: +10…+12°С, давление 745 мм. Влажность 60-80%.

В Марыйском велаяте: переменчивая пасмурная погода с дождём. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 9-14 метров в секунду, порывы могут достигать 17 метров. Ночью +1…+6°С, днем ​​+10…+15°С.

В Мары: +13…+15°С, давление 740 мм. Влажность 65-85%.

В Байрамали: +12…+14°С, давление 739 мм. Влажность 60-80%.

В Лебапском велаяте: переменчивая пасмурная погода с дождём. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 9-14 метров в секунду, порывы могут достигать 17 метров. Ночью +1…+6°С, днем ​​+8…+13°С, в южных регионах до +16°С.

В городе Туркменабате: воздух +11…+13°С, давление 741 мм. Влажность 65-85%.

В Керки: воздух +14…+16°С, давление 738 мм. Влажность 60-80%.

В Дашогузском велаяте: переменная пасмурная погода, дождь со снегом. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 9-14 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров. Погода будет холодная от -3°С до +2°С ночью, +2…+7°С днем.