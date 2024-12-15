В Ашхабаде рассмотрено сотрудничество Туркменистана и ООН в области устойчивого развития

В здании МИД Туркменистана 13 декабря состоялось заседание Руководящего комитета по реализации Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на 2021 – 2025 годы. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В заседании, прошедшем в гибридном формате, приняли участие руководители и сотрудники Министерства иностранных дел Туркменистана, руководители и представители ряда министерств и ведомств страны, Постоянный Координатор ООН в Туркменистане, главы и представители структурных подразделений ООН.

Рамочная программа сотрудничества в области устойчивого развития является одним из базовых документов, который определяет развитие партнёрства Туркменистана с ООН и её агентствами на системной основе, а также опирается на среднесрочные и долгосрочные программы и планы совместной деятельности.

Участники заседания рассмотрели рекомендации ООН по финальной оценке осуществления Рамочной программы на период 2021-2025 годов.

Также была освещена проделанная работа каждой из пяти групп по результатам выполнения упомянутого документа; рассмотрена деятельность по разработке следующего цикла Рамочной программы на 2026-2030 годы.

МИД Туркменистана будет и дальше координировать разработку документа на межведомственном уровне, способствуя претворению в жизнь ЦУР, заявил глава МИД Рашид Мередов.