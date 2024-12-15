В Ашхабаде изучили передовой опыт по созданию унифицированного регистра избирателей с гендерной разбивкой

9-10 декабря в Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане прошел семинар по изучению передового международного опыта в области разработки унифицированного регистра избирателей с гендерной разбивкой.

Мероприятие было организовано в рамках нового совместного проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане под названием «Повышение потенциала Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане».

В семинаре приняли участие представители Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, хякимликов городов Ашхабад и Аркадаг, агентства «Туркменарагатнашык» и специалисты СМИ. Данный семинар способствовал обмену знаниями и диалогу среди участников по вопросам избирательной практики.

В ходе семинара участники рассмотрели инновационные подходы в процессе регистрации избирателей и обсудили рекомендации по проекту закона Туркменистана о Едином государственном регистре избирателей.

Международный эксперт в области избирательного права и администрирования Гульнара Искакова, проводя обучение, применила свой обширный опыт для обогащения дискуссий о практических стратегиях внедрения унифицированного регистра избирателей.

В своем вступительном слове Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане отметила:

«Это первое мероприятие в рамках нашего нового проекта с Центральной комиссией по проведению выборов и референдумов в Туркменистане. Оно подчеркивает нашу общую приверженность демократическому управлению и содействует инклюзивному участию. Создание единого регистра избирателей с данными, дезагрегированными по гендеру, является важнейшим шагом в укреплении демократических процессов, повышении прозрачности выборов и укреплении общественного доверия».

Как сообщается в пресс-релизе ПРООН, совместный проект «Повышение потенциала Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане», запущенный в ответ на запрос Министерства иностранных дел Туркменистана и рекомендации Миссии ООН по оценке потребностей 2022 года, сосредоточен на трех ключевых стратегических областях: