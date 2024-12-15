Ашхабад примет Неделю дружбы: иранские и туркменские дети объединяются в творчестве

В период с 16 по 18 декабря в Туркменистане при поддержке культурного центра посольства Ирана пройдет уникальная Неделя детской дружбы, которая объединит юных жителей двух стран в атмосфере творчества и взаимопонимания.

Организаторы мероприятия подготовили насыщенную программу, включающую различные интерактивные активности для детей. В рамках Недели дружбы запланированы выставки, мастер-классы по изготовлению кукол, занятия по рисованию, полезные физические упражнения и увлекательные игры, направленные на культурный обмен и укрепление дружеских отношений между детьми Туркменистана и Ирана.

Торжественное открытие Недели дружбы состоится 16 декабря в 16:00 в Туркменском государственном театре кукол. Примечательно, что вход на мероприятие будет свободным, что позволит максимальному количеству детей принять участие в этом значимом событии.