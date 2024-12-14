Iran Agrofood: Ашхабад примет масштабную международную выставку сельского хозяйства
Туркменистан готовится принять крупнейшее аграрное событие года — 16-ю международную специализированную выставку «Iran Agrofood», которая пройдет в Ашхабаде с 16 по 18 декабря.
Мероприятие обещает стать знаковой площадкой для демонстрации передовых технологий в сельскохозяйственном секторе, сообщает СППТ.
Выставка представит широкий спектр инновационных решений для современного агропромышленного комплекса. Посетители смогут ознакомиться с передовой сельскохозяйственной техникой, новейшими сортами культур, современными удобрениями и уникальными технологиями упаковки продуктов питания.
Особая ценность мероприятия заключается в создании уникальной платформы для профессионального диалога. Специалисты из различных стран получат возможность обмениваться опытом, устанавливать деловые контакты и обсуждать перспективы развития сельского хозяйства.