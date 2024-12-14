Туркменские шахматисты выиграли две медали на первенстве Азии по рапиду среди школьников

Туркменские шахматисты выиграли две медали на первенстве Азии по рапиду среди школьников

Две серебряные медали завоевали туркменские шахматисты из Лебапского велаята Максат Авлякулиев и Айя Байрамова на первенстве Азии по рапиду среди школьников в Бангкоке, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Рапид – это разновидность быстрой игры в шахматы с ограничением времени на обдумывание, где каждому игроку выделяется по 15 минут на всю партию с добавлением по 10 секунд за каждый ход.

Соревнования в столице Таиланда собрали 555 участников из 31 страны, которые оспаривали звание сильнейших в шести возрастных категориях – до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет.

Сеяный под 12-м номером Максат Авлякулиев стал серебряным призёром в категории мальчиков до 9 лет. Он набрал 6 очков. Столько же очков оказалось в активе и 4-го номера посева Амиржана Анетова из Казахстана, который за счёт победы в личной встрече и стал обладателем награды высшей пробы. Бронзовую медаль выиграл другой спортсмен из Казахстана – сеяный под 5-м номером Алихан Назарбек, отставший от лидеров на пол-очка.

10-летняя Айя Байрамова, которая была посеяна под 9-м номером, добилась серебряного успеха в категории девочек до 11 лет. Набрав 6 очков из 7 возможных, она лишь пол-очка уступила победительнице турнира Пенг Жингйи из Китая (3-й номер посева). С 5 очками замкнула тройку сильнейших первая сеяная Виктория Махина из России.

Не хватило везения нашим соотечественникам Алихану Батырову из Марыйского велаята и Сердару Байрамову из Лебапского велаята, которые по дополнительным показателям остались в шаге от медалей.

В категории мальчиков до 11 лет по 6 очков набрали и заняли 1-е и 2-е места соответственно спортсмены из Индии Нарендра Агарвал (10-й номер посева) и из Исламской Республики Иран Рамтин Какаванд (1-й номер посева). Претендовавшие на бронзовую медаль четыре участника набрали по 5,5 очка. Среди них был и Алихан, сеяный под 4-м номером. Но по дополнительным показателям за большее число побед чёрным цветом бронзовая медаль досталась спортсмену из Казахстана Ибрахиму Бакыт (11-й номер посева), а Алихан оказался на 6й строчке итогового положения.

В категории среди юношей до 17 лет, набрав по 5,5 очка, 1-е и 2-е места соответственно разделили мастер FIDE из Филиппин Арка Кристиан (3-й номер посева) и мастер FIDE из Монголии Ульзикхишиг Кхишигбат (10-й номер посева). Претендовавшие на бронзовую медаль 5 игроков, среди которых был и сеяный под 15-м номером Сердар Байрамов, отстали от лидеров на пол-очка. Но по большему количеству побед медаль досталась мастеру FIDE из Мьянмы Саи Хан Тхихе (6-й сеяный). Сердар финишировал шестым.

Среди туркменских спортсменов удачно выступила и 7-летняя школьница из Марыйского велаята Анна Чарыева, занявшая с 5 очками 6-е место.

В командном зачёте в формате «рапид» Туркменистан занял 7-е место среди 31-й страны. Первое место – у Казахстана с 9 медалями, из которых 5 золотых, на втором – Китай. А на третьем – Россия, спортсмены которой выступали под флагом Международной шахматной федерации (FIDE). В первую десятку также вошли: Индия (4-е место), Филиппины (5-е место), Узбекистан (6-е место с одной золотой медалью), Монголия (8-е место), Вьетнам (9-е) и Иран (10-е).