Туркменские шахматисты выиграли две медали на первенстве Азии по рапиду среди школьников

Две серебряные медали завоевали туркменские шахматисты из Лебапского велаята Максат Авлякулиев и Айя Байрамова на первенстве Азии по рапиду среди школьников в Бангкоке, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Рапид – это разновидность быстрой игры в шахматы с ограничением времени на обдумывание, где каждому игроку выделяется по 15 минут на всю партию с добавлением по 10 секунд за каждый ход.

Соревнования в столице Таиланда собрали 555 участников из 31 страны, которые оспаривали звание сильнейших в шести возрастных категориях – до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет.

Сеяный под 12-м номером Максат Авлякулиев стал серебряным призёром в категории мальчиков до 9 лет. Он набрал 6 очков. Столько же очков оказалось в активе и 4-го номера посева Амиржана Анетова из Казахстана, который за счёт победы в личной встрече и стал обладателем награды высшей пробы. Бронзовую медаль выиграл другой спортсмен из Казахстана – сеяный под 5-м номером Алихан Назарбек, отставший от лидеров на пол-очка.

10-летняя Айя Байрамова, которая была посеяна под 9-м номером, добилась серебряного успеха в категории девочек до 11 лет. Набрав 6 очков из 7 возможных, она лишь пол-очка уступила победительнице турнира Пенг Жингйи из Китая (3-й номер посева). С 5 очками замкнула тройку сильнейших первая сеяная Виктория Махина из России.

Не хватило везения нашим соотечественникам Алихану Батырову из Марыйского велаята и Сердару Байрамову из Лебапского велаята, которые по дополнительным показателям остались в шаге от медалей.

В категории мальчиков до 11 лет по 6 очков набрали и заняли 1-е и 2-е места соответственно спортсмены из Индии Нарендра Агарвал (10-й номер посева) и из Исламской Республики Иран Рамтин Какаванд (1-й номер посева). Претендовавшие на бронзовую медаль четыре участника набрали по 5,5 очка. Среди них был и Алихан, сеяный под 4-м номером. Но по дополнительным показателям за большее число побед чёрным цветом бронзовая медаль досталась спортсмену из Казахстана Ибрахиму Бакыт (11-й номер посева), а Алихан оказался на 6й строчке итогового положения.

В категории среди юношей до 17 лет, набрав по 5,5 очка, 1-е и 2-е места соответственно разделили мастер FIDE из Филиппин Арка Кристиан (3-й номер посева) и мастер FIDE из Монголии Ульзикхишиг Кхишигбат (10-й номер посева). Претендовавшие на бронзовую медаль 5 игроков, среди которых был и сеяный под 15-м номером Сердар Байрамов, отстали от лидеров на пол-очка. Но по большему количеству побед медаль досталась мастеру FIDE из Мьянмы Саи Хан Тхихе (6-й сеяный). Сердар финишировал шестым.

Среди туркменских спортсменов удачно выступила и 7-летняя школьница из Марыйского велаята Анна Чарыева, занявшая с 5 очками 6-е место.

В командном зачёте в формате «рапид» Туркменистан занял 7-е место среди 31-й страны. Первое место – у Казахстана с 9 медалями, из которых 5 золотых, на втором – Китай. А на третьем – Россия, спортсмены которой выступали под флагом Международной шахматной федерации (FIDE). В первую десятку также вошли: Индия (4-е место), Филиппины (5-е место), Узбекистан (6-е место с одной золотой медалью), Монголия (8-е место), Вьетнам (9-е) и Иран (10-е).