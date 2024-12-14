Туркменистан озвучил свою позицию относительно сотрудничества внутри СНГ

Туркменистан большое внимание уделяет укреплению экономического сотрудничества между государствами-участниками СНГ. Об этом заявил Постоянный полномочный представитель Туркменистана при уставных и других органах СНГ, посол страны в Беларуси Назаргулы Шагулыев на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Москве.

Как отметил дипломат, страна будет содействовать дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества и партнерства на основе равноправия, добрососедства и взаимного уважения, сообщает РИА Новости.

«Это обеспечит поступательную динамику и развитие Содружества, рост благосостояния и качества жизни народов государств-участников», — подчеркнул полпред.

Сотрудничество в рамках СНГ было и остается одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса Туркменистана.