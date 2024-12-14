Туркменистан и региональный офис МККК обсудили планы на 2025 год

Планы сотрудничества между Правительством Туркменистана и Международным Комитетом Красного Креста на 2025 год обсудили сегодня в МИД Туркменистана.

В ходе встречи министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и глава Регионального представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Центральной Азии Биляна Милошевич обсудили вопросы продвижения и имплементации международного гуманитарного права в национальное законодательство.

Говоря о планах сотрудничества на 2025 год, стороны обсудили возможности проведения курсов и лекций со стороны МККК по международному гуманитарному праву для соответствующих вузов Туркменистана.

Также рассматривался вопрос сотрудничества с Национальным обществом Красного Полумесяца Туркменистана. Стороны подчеркнули важность мероприятий, направленных на укрепление и повышение потенциала национальных партнеров МККК в области международного гуманитарного права, сообщает МИД Туркменистана.