Туркменистан выступил соавтором учрежденного генассамблеей ООН Международного дня снежного барса

12 декабря Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 23 октября Международным днем снежного барса.

Соответствующая резолюция была принята по инициативе Кыргызстана, соавторами стала 61 страна, включая Азербайджан, Афганистан, Индию, Казахстан, Китай, Пакистан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Об этом сообщается на сайте news.un.org.

Снежный барс обитает в высокогорных районах многих из стран-соавторов В принятой вчера резолюции о провозглашении Международного дня подчеркивается, что популяции этого красивейшего животного уже в среднесрочной перспективе грозит риск исчезновения.

Наибольшую угрозу для выживания снежного барса представляют утрата и фрагментация мест обитания, незаконная охота, включая браконьерство, нелегальная торговля и изменение климата.

Снежный барс известен также как ирбис или снежный леопард. Это крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих с 1975 года числится в приложении I к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, а с 1986 года – в приложении I к Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных.

Ирбис является важной частью горных экосистем, которые, как говорится в резолюции, «играют чрезвычайно важную роль в обеспечении значительной части населения мира водными ресурсами и другими необходимыми ресурсами, и услугами».

Резолюция предлагает всем заинтересованным сторонам активизировать международное и региональное сотрудничество в поддержку усилий по сохранению снежного леопарда с учетом его значения для экосистем, отмечает источник.