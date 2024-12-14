В Туркменистане издан второй номер журнала «Вопросы филологии»

Туркменский национальный институт мировых языков имени Довлетмаммета Азади выпустил второй номер электронного научного журнала «Вопросы филологии».

В журнале размещены статьи, посвященные актуальным вопросам обществоведческих наук, языкознания, литературоведения, лингводидактики, педагогики, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Читатель может ознакомиться со статьями Ответственного секретаря Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемовой “Туркменистан – ЮНЕСКО: активизируется многовекторное сотрудничество”; Председателя Комитета Меджлиса Туркменистана по науке, образованию, культуре и молодежной политике Бахар Сейидовой “Забота о молодежи – гарант светлого будущего”; декана факультета человеческих отношений и социальных наук университета Маниса имени Джеляля Баяра Турецкой Республики, доктора филологических наук, профессора Айше Илькер “Изучение туркменского языка в Турции”; профессора Халле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера Федеративной Республики Германия Джоанны Миерендорф “Детство, методы исследований в области изучения детства”.

Также в журнале представлены статьи научных сотрудников, профессоров и преподавателей, молодых ученых научно-образовательных учреждений Туркменистана, стихотворения студентов, посвященные великому мыслителю и классику Востока Махтумкули Фраги.

Журнал «Вопросы филологии» публикуется раз в три месяца на туркменском, английском и русском языках. В редакционную коллегию журнала входят учёные, профессора и преподаватели вузов, научно-исследовательских учреждений Туркменистана и зарубежных стран.

Туркменский национальный институт мировых языков имени Довлетмаммета Азади приглашает к активному участию в работе электронного журнала работников образовательных и научных учреждений, преподавателей, молодых ученых и студентов.

С новым номером можно ознакомиться здесь.

Ранее мы сообщали, что в Туркменистане впервые издан электронный научный журнал по филологии.