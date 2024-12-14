В ВПЭ «Марытелеком» обсудили внедрение инновационных цифровых технологий в телекоммуникационной сфере

В велаятской предприятии электросвязи «Марытелеком» (ВПЭ «Марытелеком») прошла научно-практическая конференция, посвященная внедрению инновационных технологий в цифровые системы. Мероприятие собрало представителей Государственного энергетического института, местных предпринимателей и специалистов в сфере телекоммуникаций для обсуждения перспектив развития технологического сектора.

Участники конференции сосредоточились на нескольких ключевых направлениях модернизации отрасли. В частности, эксперты обсудили возможности применения искусственного интеллекта для совершенствования систем связи и повышения надежности энергетических систем. Особое внимание было уделено развитию цифровых технологий, включая оптимизацию работы call-центра и создание специализированного сервисного центра для эффективного взаимодействия с клиентами.

Предприниматели представили инновационные решения в области видеонаблюдения, пожарной безопасности и автоматизированных систем управления. Представитель отдела цифровых систем также рассказал о возможностях электронного документооборота и национальной электронной почты «Sanly tm».

Начальник отдела «Sanly ulgam» ВПЭ «Марытелеком» Г.Ораздылычев презентовал возможности системы электронного документооборота и национальной электронной почты «Sanly tm».