В Ашхабаде прошел Молодежный Фестиваль, посвященный правам человека

Региональное отделение Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии организовало масштабный Молодежный Фестиваль, приуроченный к Международному дню прав человека, сообщает пресс-служба Представительства ООН в Туркменистане.

В мероприятии приняли участие 25 молодых активистов из различных общественных организаций, включая молодых послов Целей устойчивого развития. Участники фестиваля погрузились в изучение международных механизмов защиты прав человека, обсудили современные подходы к равенству и недискриминации.

Особое внимание на встрече было уделено стратегии ООН «Молодежь – 2030» и работе Молодежного консультативного совета. Шукургельды Мурадов, Посол ЦУР 2023 года, представляющий Центральную Азию в Совете, подчеркнул важность создания платформы для коммуникации и усиления голосов молодежи региона.

Кульминацией события стал просмотр и обсуждение документального фильма «High Tide Don’t Hide» в рамках Международного тура фильмов о правах человека, организованного УВКПЧ совместно с Международным кинофестивалем.

Сабина Ахметжанова, координатор национальных программ по молодежи Регионального отделения УВКПЧ ООН, отметила критическую значимость создания условий для активного участия молодежи в процессах принятия решений как гарантии соблюдения их прав.

Фестиваль стал значимой площадкой для обмена идеями и укрепления молодежных инициатив в области прав человека.