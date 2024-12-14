Билл Гейтс поделился новогодней подборкой книг

Билл Гейтс представил традиционный новогодний список книг, пишет daily.afisha.ru.

«Все четыре книги так или иначе посвящены осмыслению окружающего мира. Это не было намеренной темой, но я не удивился, увидев ее: во времена стремительных перемен, в которые мы сейчас живем, естественно пытаться разобраться в происходящем», – рассказал предприниматель.

Книжный список Билла Гейтса:

«Неоконченная история любви» Дорис Кернс Гудвин

«Тревожное поколение» Джонатана Хайдта

«Инженерия на виду» Грейди Хиллхаус

«Грядущая волна» Мустафы Сулеймана

Специально для любителей тенниса Билл Гейтс добавил в список биографию Роджера Федерера.

«Мне казалось, что я знаю практически все об истории Роджера в теннисе, но я узнал много нового, особенно о его ранних годах. В книге много фотографий, которых я никогда раньше не видел», – сказал Гейтс.