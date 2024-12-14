«Аркадаг» разгромил «Небитчи» в первом полуфинальном матче Кубка Туркменистана

«Аркадаг» одержал победу со счетом 7:2 над «Небитчи» в первом матче 1/2 финала Кубка Туркменистана по футболу. Встреча прошла в Балканабаде.

В составе победителей покер оформил Бегенч Акмаммедов (2-я минута, 53-я, 73-я и 75-я), еще по разу отличились Шаназар Тиркишов (19), Назар Товакелов (46) и Ыхлас Сапармаммедов (60, пен). У хозяев голы забили Мурат Якшиев (48) и Хыдыр Агойлиев (71).

Ответная игра между соперниками предположительно пройдет 20 декабря в Ашхабаде. Победитель противостояния выйдет в финал на сильнейшего в паре «Ахал» – «Алтын Асыр».