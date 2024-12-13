Член правящей семьи Катара поздравил Президента Туркменистана с 29-й годовщиной нейтралитета

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов получил поздравительное письмо от члена правящей семьи Катара Файсала бин Насера бин Хамада Аль Тани по случаю 29-й годовщины нейтралитета Туркменистана. В письме отмечена важная роль нейтрального статуса Туркменистана в обеспечении мира, безопасности и стабильности на региональном и международном уровне, передает TDH.

«Пользуясь случаем, хочу пожелать Вашему Превосходительству крепкого здоровья, огромного счастья, долгих лет жизни и успехов в Вашей ответственной работе на посту главы Туркменистана, а братскому туркменскому народу – счастья, благополучия и процветания под Вашим мудрым руководством», – говорится в сообщении.