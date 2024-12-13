Туркменский писатель и драматург награжден юбилейной медалью «К 300-летию Махтумкули Фраги»

Известный писатель и драматург Хемра Широв в числе деятелей культуры и искусства Туркменистана был награжден юбилейной медалью «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» («К 300-летию Махтумкули Фраги»). Медаль вручена за вклад в широкую популяризацию в мире творческого наследия поэта-классика Махтумкули Фраги, воспитание молодого поколения в духе патриотизма, почитания национальных ценностей, традиций и обычаев туркменского народа.

Церемония награждения прошла 10 декабря в Национальном музыкален-драматическом театре им. Махтумкули.

В начале этого года спектакль по пьесе Х.Широва «Шыгыр диваны» успешно был поставлен на сцене Государственного музыкально-драматического театра Дашогузского велаята имени Нурмухаммета Андалыпа. Спектакль – дебют молодого режиссера В.Рахманова — был создан в рамках культурных мероприятий, проводимых в стране к 300-летию Махтумкули и завоевал второе место в национальном конкурсе.

Также в этом году был поставлен новый спектакль «Пурсат», созданный режиссером Национального музыкально-драматического театра Туркменистана имени Махтумкули М.Джумабаевым по мотивам пьесы Хемры Широва «Зеленый изумруд» и стихотворениям Махтумкули Фраги. Спектакль был удостоен главного приза Второго театрального фестиваля ТЮРКСОЙ.

Х.Широв известен еще и как автор либретто мюзикла «Юность Гёроглы» и оперы «Яртыгулак», созданных в сотрудничестве с композитором Реджепом Реджеповым. Кроме того, вместе они написали детские оперы для обучения детей и юношества в музыкальных школах страны: «Гордый петушок», «Кот-охотник и его прекрасная невеста», «Ленивая лягушка».

Новое произведение Х.Широва — новогодняя пьеса для детей, действие которой происходит в «умном» городе Аркадаге. Известный писатель не останавливается на достигнутом и полон творческих идей и планов.