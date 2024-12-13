Туркменские библиотекари участвовали в форуме детской и юношеской книги стран СНГ

Библиотекари Туркменистана впервые приняли участие во II Международном книжном форуме детской и юношеской книги стран СНГ «На языке детской литературы: сотрудничество в сфере детской литературы и чтения», который состоялся в Москве. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В состав туркменской делегации вошли представители Государственной библиотеки Государственного культурного центра Туркменистана и Государственной детской библиотеки имени Б.Аманова.

Форум проходил в Российской государственной детской библиотеке при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».

В мероприятии приняли участие специалисты в области детской литературы и чтения из 8 стран. Они представили результаты проводимой в каждой стране деятельности по поддержке и развитию детского и юношеского чтения, поделились успешным опытом и перспективами в этой области.

В форуме также принимали участие специалисты ведущих государственных и общественных организаций в сфере культуры и образования, писатели, художники-иллюстраторы, переводчики из государств-участников СНГ. Программа форума включала тематические круглые столы, встречи с писателями и иллюстраторами, выставки.

Цель форума – укрепление культурных и гуманитарных связей между специалистами в области детской литературы и чтения, повышение эффективности и развитие инфраструктуры детского чтения в странах СНГ, обсуждение роли и новых возможностей библиотек, обслуживающих детей, обмен опытом в реализации совместных проектов по приобщению детей к чтению, отмечает источник.