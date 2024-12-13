«Туркменские авиалинии» внедрили услугу бесплатной мультимедийной системы развлечений

Компания «Туркменские авиалинии» внедрила услугу бесплатной мультимедийной системы развлечений для пассажиров международных рейсов. Теперь на борту больших самолетов авиакомпании имеется услуга доступа к данной системе, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Данная услуга сделает длительные перелёты более увлекательными для путешественников, позволит скоротать длительные часы перелета.

Система развлечений включает в себя кинопремьеры, классику кинематографа, аудиокниги, журналы, музыкальные треки и мультфильмы.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо подключиться к внутренней сети Wi-Fi, активировав режим «полёт» на смартфоне или планшете, и присоединиться к бортовой сети Turkmenistanairlines.

Далее необходимо запустить браузер и ввести в адресной строке «adonisone.com» или отсканировать предоставленный QR-код.

Выбрав нужный язык, можно переходить в меню развлекательного портала. Разнообразие портала предоставляет пассажирам широкий выбор контента.