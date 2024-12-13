«Туркменские авиалинии» внедрили услугу бесплатной мультимедийной системы развлечений

«Туркменские авиалинии» внедрили услугу бесплатной мультимедийной системы развлечений

Компания «Туркменские авиалинии» внедрила услугу бесплатной мультимедийной системы развлечений для пассажиров международных рейсов. Теперь на борту больших самолетов авиакомпании имеется услуга доступа к данной системе, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Данная услуга сделает длительные перелёты более увлекательными для путешественников, позволит скоротать длительные часы перелета.

Система развлечений включает в себя кинопремьеры, классику кинематографа, аудиокниги, журналы, музыкальные треки и мультфильмы.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо подключиться к внутренней сети Wi-Fi, активировав режим «полёт» на смартфоне или планшете, и присоединиться к бортовой сети Turkmenistanairlines.

Далее необходимо запустить браузер и ввести в адресной строке «adonisone.com» или отсканировать предоставленный QR-код.

Выбрав нужный язык, можно переходить в меню развлекательного портала. Разнообразие портала предоставляет пассажирам широкий выбор контента.