Туркменистан и Швейцария подписали соглашения об отмене виз для дипломатов и реадмиссии

Сегодня в Ашхабаде были подписаны Соглашение между Правительством Туркменистана и Федеральным Советом Швейцарии о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также Соглашение между Правительством Туркменистана и Федеральным Советом Швейцарии по реадмиссии лиц, проживающих без разрешения.

Соглашения подписаны по итогам встречи министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарской Конфедерации в Туркменистане (с резиденцией в Баку) Томасом Штэли, прибывшим в Ашхабад для участия в торжественных мероприятиях в честь Международного дня нейтралитета.

В ходе переговоров стороны рассмотрели перспективные направления сотрудничества между двумя странами в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает МИД Туркменистана.