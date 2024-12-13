Туркменистан готов к укреплению отношений с Европейским Союзом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Тери Хакала, завершающей свою миссию в качестве специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии. В ходе встречи Хакала поздравила главу государства с Международным днём нейтралитета и отметила важность сотрудничества ЕС с нейтральным Туркменистаном, передает TDH.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил удовлетворение многолетним плодотворным сотрудничеством с ЕС и поблагодарил Хакала за её вклад в развитие партнёрства. Он также поздравил её с назначением на должность Специального представителя Финляндии при ОБСЕ и пожелал успехов на новом посту.

В ходе встречи обсуждались многоплановые отношения между Туркменистаном и ЕС, включая сотрудничество в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана к дальнейшему укреплению эффективных отношений с Европейским Союзом.