Россия всесторонне поддерживает нейтралитет Туркменистана – посол Волынкин

12 декабря в Туркменистане отмечается 29-я годовщина Постоянного Нейтралитета. В своем поздравлении посол России в Туркменистане Иван Волынкин отметил, что этот уникальный статус был безоговорочно признан Организацией Объединенных Наций и может служить образцом для многих стран мира, сообщает пресс-служба посольства РФ в Ашхабаде.

Глава российской дипмиссии подчеркнул, что внешнеполитический курс Туркменистана пользуется большим авторитетом на международной арене и содействует укреплению стабильности и безопасности как на региональном, так и на глобальном уровне. Волынкин также отметил, что конструктивные инициативы Туркменистана вызывают интерес у мирового сообщества, и подчеркнул, что Россия всесторонне поддерживает провозглашенный Туркменистаном статус позитивного нейтралитета.