Педагоги Туркменистана изучают опыт среднего профессионального образования в Китае

Туркменские педагоги находятся с визитом в Китайской Народной Республике, где изучают опыт среднего профессионального образования, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Визит проходит с 9 по 13 декабря в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) Азиатского банка развития для работников среднего профессионального образования стран Центральной Азии.

От Туркменистана в мероприятиях принимают участие представители Ашхабадской средней профессиональной школы туризма и Профессионально-технической школы Инфокоммуникации Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана.

Учебная программа открылась совместным совещанием руководителей Департамента образования Гуанси-Чжуанского автономного района Китая, команды Азиатского банка развития под руководством директора сектора человеческого и социального развития Софии Шакил и работников среднего профессионального образования стран Центральной Азии.

Далее для всех участников были проведены ознакомительные встречи в Профессионально-техническом колледже Гуанси.

В Институте электромеханики и политехники Гуанси, расположенном в городе Наньнин, Гуанси-Чжуанского автономного района, участники были ознакомлены с особенностями и совместной работой семи средних профессиональных школ, функционирующих на его базе.

В заключительные дни программы планируется посещение Профессионально-технического училища железнодорожного транспорта и средних профессиональных учебных заведений при Политехническом университете города Лучжоу. Также намечен визит в Гуйлиньский университет туризма, где для делегатов из ЦА состоятся презентации, посвященные достижениям вуза, его системе управления и текущим проектным работам, отмечает источник.