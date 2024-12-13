В Ашхабаде прошел вузовский фестиваль «Культура народов мира»

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялся фестиваль «Культура народов мира», организованный кафедрами и клубами ЮНЕСКО вузов страны в честь Международного дня Нейтралитета.

В рамках фестиваля развернулась художественная выставка, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Перед участниками фестиваля выступила Ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемова, которая поздравила всех с Международным днём нейтралитета и рассказала о мероприятиях, проведённых в год «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

С докладами на фестивале выступили представители Туркменского государственного университета имени Махтумкули, Туркменского национального института мировых языков имени Д.Азади, Туркменского государственного медицинского университета имени М.Гаррыева.

В завершении студенты ашхабадских вузов представили гостям концертную программу.