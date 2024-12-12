USAID приглашает туркменских производителей на выставку UzFood 2025

Проект USAID по развитию предпринимательства и бизнес-среды (USAID/FGI) приглашает производителей пищевой продукции Туркменистана принять участие в 24-й Международной выставке «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства – UzFood 2025», которая пройдет с 8 по 10 апреля 2025 года в Ташкенте, Узбекистан.

UzFood является ключевым событием в пищевой промышленности Центральной Азии, ежегодно собирая ведущих производителей, поставщиков и дистрибьюторов из более чем 26 стран. В 2024 году выставку посетили 9442 специалиста из 35 стран и 13 регионов Узбекистана, из которых 6994 были профессиональными посетителями.

Проект USAID/FGI покроет расходы на регистрацию участников и аренду выставочного павильона, однако участники должны самостоятельно оплатить визу, проживание и транспортные расходы.

UzFood 2025 предоставляет уникальную возможность туркменским компаниям продемонстрировать свою продукцию международной аудитории, наладить контакты с закупщиками и партнерами, а также изучить международные рыночные тенденции.

Цель проекта – поддержать туркменских производителей в выходе на международные рынки, укрепить их рыночные позиции и повысить узнаваемость туркменских брендов за рубежом. Для участия в проекте необходимо подать заявку до 22 декабря 2024 года. Участники будут отобраны на конкурсной основе, так как количество мест ограничено.