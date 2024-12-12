Belet Video обновил раздел «Спорт»: трансляции АПЛ, Ла Лиги, НХЛ и UFC на всех устройствах
Видеохостинг Belet Video от компании JAN Technologiya представил крупное обновление, которое уже доступно на всех платформах – веб-версии, приложениях для смартфонов, планшетов и телевизоров. Основные изменения затронули новый раздел – «Спорт», в котором можно смотреть трансляции главных спортивных событий из мира футбола, хоккея, единоборств, автогонок, баскетбола и тенниса в рамках соглашения с холдингом Setanta Sports.
Для установки приложения Belet Video на Android и iOS-устройства:
- Перейдите на официальный сайт Belet.tm
- Найдите раздел загрузки приложений
- Скачайте APK-файл для Android
- Для Android TV: Зайдите на сайт apk.belet.tm
- Скачайте версию для телевизоров
Веб-версия:
Откройте video.belet.tm в любом интернет-браузере
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