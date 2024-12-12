Торжественные церемонии в честь юбилея Махтумкули Фраги прошли во всех велаятах Туркменистана

В Туркменистане представители различных сфер награждены в честь 300-летия Махтумкули Фраги. Как сообщает ТДХ, в церемониях, прошедших во всех отраслях, приняли участие Председатель Меджлиса, заместители Председателя Кабинета Министров.

К награждению были представлены работники различных отраслей: депутаты Меджлиса, дипломаты, представляющие интересы государства за рубежом, творческие деятели, работники культуры и искусства, средств массовой информации, сфер образования, науки, здравоохранения, спорта, представители молодёжных и общественных организаций, системы торговли, банковского дела и экономики, энергетической, строительно-промышленной, сельскохозяйственной, транспортной и коммуникационной отраслей, а также сотрудники военных и правоохранительных органов.

В ходе церемоний звучали музыка и песни. В выступлениях мастеров искусств поэтическим языком выражалась гордость народа за литературное наследие великого Махтумкули Фраги