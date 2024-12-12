Город Аркадаг удостоен престижной награды Европейского общества исследования качества

Город Аркадаг удостоен престижной награды Европейского общества исследования качества

Новый туркменский город Аркадаг удостоен престижной награды ESQR’s Quality Choice Prize 2024.

Вручение награды состоялось 9 декабря на церемонии, прошедшей в знаменитом отеле Parkhotel Schönbrunn в Вене, сообщает МИД Туркменистана.

Это международное мероприятие, организованное Европейским обществом исследования качества (ESQR), отмечает наградами выдающиеся достижения в управлении качеством в таких областях, как городское развитие, здравоохранение и энергоэффективность.

Престижная награда подчеркивает успех Аркадага, сочетающего передовые технологии с экологически чистыми практиками, как модель устойчивой урбанизации.

Церемония ESQR’s Quality Choice Prize собрала лидеров из Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии. Среди делегатов были известные бизнесмены, академические эксперты, специалисты по качеству и дипломаты.

Туркменскую делегацию возглавил Дерягельды Оразов, председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг.

Д.Оразов прокомментировал получение награды:

«Это признание и новаторская концепция города Аркадаг отражают неустанные усилия Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Награда не только подчеркивает нашу приверженность качеству, но и выводит Аркадаг на мировую арену как город, который стоит на позициях устойчивости и технологических инноваций».

Напомним, что в данное время в городе Аркадаге идет вторая очередь застройки.