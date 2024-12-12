Город Аркадаг удостоен престижной награды Европейского общества исследования качества

Новый туркменский город Аркадаг удостоен престижной награды ESQR’s Quality Choice Prize 2024.

Вручение награды состоялось 9 декабря на церемонии, прошедшей в знаменитом отеле Parkhotel Schönbrunn в Вене, сообщает МИД Туркменистана.

Это международное мероприятие, организованное Европейским обществом исследования качества (ESQR), отмечает наградами выдающиеся достижения в управлении качеством в таких областях, как городское развитие, здравоохранение и энергоэффективность.

Престижная награда подчеркивает успех Аркадага, сочетающего передовые технологии с экологически чистыми практиками, как модель устойчивой урбанизации.

Церемония ESQR’s Quality Choice Prize собрала лидеров из Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии. Среди делегатов были известные бизнесмены, академические эксперты, специалисты по качеству и дипломаты.

Туркменскую делегацию возглавил Дерягельды Оразов, председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг.

Д.Оразов прокомментировал получение награды:

«Это признание и новаторская концепция города Аркадаг отражают неустанные усилия Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Награда не только подчеркивает нашу приверженность качеству, но и выводит Аркадаг на мировую арену как город, который стоит на позициях устойчивости и технологических инноваций».

Напомним, что в данное время в городе Аркадаге идет вторая очередь застройки.