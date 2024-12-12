В Туркменистане иностранным дипломатам и международным представителям вручили памятные знаки к 300-летию Махтумкули Фраги

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о награждении иностранных дипломатов и представителей международных организаций памятным серебряным знаком «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna», сообщает ТДХ. Награда вручена за особый вклад в сохранение и популяризацию наследия классика туркменской литературы Махтумкули Фраги, укрепление культурных связей страны с международным сообществом, а также за развитие дружбы и сотрудничества между народами.

Среди награждённых — послы 30 стран, представители ООН, ОБСЕ, Ватикана, а также руководители международных финансовых и гуманитарных организаций, работающих в Туркменистане. Эта инициатива стала частью мероприятий, посвящённых празднованию 300-летия великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.