В Балканабаде состоялся товарищеский матч ветеранов туркменского футбола

По случаю Дня работников нефтегазовой промышленности и геологии Туркменистана на футбольном поле, прилегающем к стадиону «Спорт топлумы» в Балканабаде, состоялся матч по мини-футболу с участием ветеранов туркменского спорта и журналистов. Товарищеский матч был организован Федерацией футбола Туркменистана совместно с ФК «Небитчи».

Товарищеский матч сборных Балканского велаята и Ашхабада завершился со счетом 3:3. В составе сборной Балканского велаята дублем отметился Евгений Ткаченко, еще один гол на счету Азата Гараджаева. В составе столичной команды дубль оформил Назар Байрамов, еще один гола на счету Владимира Байрамова.

Стоит отметить, что в составе сборной Балканского велаята выступили именитые туркменские футболисты: Джумадурды Мередов, Мерет Сапаров (вратарь), Гурбанмамед Мередов, Азат Гараджаев, Евгений Ткаченко, Гурбанмурад Гундогдыев, Аннаесен Менлиев (вратарь), Хожджаахмед Аразов, Орегельды Ковусов, Гочгули Гочгулиев, Вячеслав Сударев, Аджимирза Гасанов.

В составе ашхабадской команды играли братья Владимир и Назар Байрамовы, Амандурды Аннадурдыев, Владимир Миллер, Сердар Гараджаев, Гурбангельды Дурдыев, Рахим Валиев, Борис Боровик и Аннанур Гулов. В воротах отстоял бывший голкипер сборной Туркменистана Байрамняз Бердиев.

Этот матч не только позволил ветеранам спорта и журналистики продемонстрировать свои навыки и страсть к футболу, но также стал прекрасной возможностью встретиться, обменяться опытом и воспоминаниями.

В этот же день в Балканабаде состоялась церемония открытия офисного здания футбольного клуба «Небитчи», участвующего в Высшей лиге чемпионата Туркменистана по футболу. В церемонии приняли участие ветераны футбола Балканского велаята и руководство Федерации футбола Туркменистана.