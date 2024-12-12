В Ашхабаде прошло заседание высокого уровня Группы друзей нейтралитета

В здании Министерства иностранных дел Туркменистана сегодня прошло заседание высокого уровня Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития.

Как сообщает МИД Туркменистана, в заседании приняли участие представители стран участников Группы, включая глав дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, а также руководителей дипломатических миссий и консульских учреждений Туркменистана за рубежом.

Участники подчеркнули эффективность Группы, свидетельством чему служит её последовательное расширение.

Стороны рассмотрели выработку Стратегии глобальной безопасности на основе принципов Устава ООН и общепризнанных норм международного права.

Участники договорились продолжать выполнение Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года через интеграцию принципов нейтралитета в национальные и международные стратегии, отмечает источник.