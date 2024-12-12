Ашхабад и Балканабад примут первые полуфиналы Кубка Туркменистана по футболу

12 и 13 декабря состоятся первые полуфинальные матчи Кубка Туркменистана по футболу, сообщает ФФТ.

В четверг, 12 декабря, «Небитчи» на своем поле в Балканабаде примет «Аркадаг». Начало матча – в 14:00 по местному времени. Спустя сутки, 13 декабря, в Ашхабаде «Ахал» встретится с «Алтын Асыром», игра начнется в 15:00 на стадионе «Ниса».

Стоит отметить, что ответные игры предположительно пройдут через неделю, 20 декабря в Ашхабаде.

Напомним, действующим обладателем Кубка Туркменистана является «Аркадаг».

Кубок Туркменистана. Полуфинал. Первые матчи: