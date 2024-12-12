Аксолтан Атаева и Чинар Рустемова удостоены Международной премии имени Махтумкули

Указом Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова Международные премии имени Махтумкули были присуждены Аксолтан Атаевой и Чинар Рустемовой за их выдающийся вклад в распространение туркменской культуры и литературы, а также за сохранение духовных ценностей и наследия великого поэта Махтумкули Фраги.

Как сообщает TDH, Атаева, Постоянный представитель Туркменистана при ООН в Нью-Йорке, получила награду за популяризацию исторических достижений и воспитание молодежи в духе патриотизма и гуманизма. Рустемова, ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, была награждена за работу по сохранению творческого наследия Махтумкули и пропаганду его философских воззрений.