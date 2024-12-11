Омбудсмен Туркменистана обсудила сотрудничество с ЮНИСЕФ и ЕБРР

На днях Уполномоченный представитель по правам человека в Туркменистане (Омбудсмен) Яздурсун Гурбанназарова провела переговоры с главой представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Джалпой Ратной.

Встреча проходила в аппарате Омбудсмена с целью обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Я.Гурбанназарова, отметив ЮНИСЕФ главным международным партнером аппарата Омбудсмена, рассказала о том, что в рамках сотрудничества проводятся различные мероприятия по вопросам, связанным с защитой прав детей. Джалпа Ратна со своей стороны подчеркнула позитивный характер и эффективность политики Правительства Туркменистана в области защиты прав детей, высоко оценила работу аппарата Омбудсмена в этой области и отметила важность его роли как независимого института по защите и продвижению прав человека в стране.

В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению и расширению двустороннего сотрудничества.

В тот же день Омбудсмен провела встречу с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития, старшим политическим советником Дэвидом Льюисом. Целью встречи было ознакомление с соблюдением прав человека в Туркменистане, деятельностью аппарата Омбудсмена.

В ходе беседы было отмечено постоянное развитие отношений между Туркменистаном и Европейским Союзом в сфере прав человека. Я.Гурбанназарова проинформировала гостя о деятельности аппарата Омбудсмена со дня его создания в сфере обеспечения прав и свобод человека, достижениях и накопленном опыте, международном сотрудничестве, заявив, что эта деятельность будет продолжена и в будущем.

По завершению встречи стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению эффективного сотрудничества в сфере защиты прав человека, отмечает источник.