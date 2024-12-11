В Туркменистане наградили лучшие «зеленые» школы и детские сады

В Туркменистане подвели итоги национальных конкурсов на звание лучшего «зеленого» детского сада и лучшей «зеленой» школы.

Цель конкурсов — реализация политики Президента Туркменистана по озеленению страны, вовлечение молодого поколения в работу по охране окружающей среды, обучение активному участию в деятельности по защите природы, развитие экологической культуры. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

9 декабря в конференц-зале Министерства образования Туркменистана были награждены победители этих конкурсов, а также опытные наставники и преподаватели, которые на протяжении многих лет демонстрировали творческий подход в сфере образования, внесли весомый вклад в обогащение содержания образования и повышение его качества.

Гран-при конкурса на звание лучшей «зеленой» школы получила средняя школа № 11 этрапа Махтумкули Балканского велаята.

1 место — средняя школа № 2 этрапа Чарджев Лебапского велаята.

2 место — специализированная школа с углубленным изучением английского языка № 4 города Аркадаг.

3 место — специализированная школа с углубленным изучением иностранных языков № 84 города Ашхабад.

Гран-при конкурса на звание лучшего «зеленого» детского сада присужден детскому саду №21 с углубленным изучением иностранных языков города Мары Марыйского велаята.

1 место — детский сад №5 этрапа Чарджев Лебапского велаята.

2 место — детский сад №9 города Аркадаг.

3 место — детский сад №11 города Туркменбаши Балканского велаята.

На церемонии награждения победителям конкурсов и передовикам сферы образования были вручены почётные грамоты и памятные подарки, отмечает источник.