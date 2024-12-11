В Туркменистане идет прием заявок на участие в конкурсе молодых переводчиков «Мировые языки — мост дружбы», организованном по случаю Дня дипломатического работника Туркменистана.

Конкурс проводится среди студентов высших учебных заведений и направлен на подготовку активных, способных и успешных журналистов, а также на привлечение молодёжи к мастерству художественного перевода.

По условиям конкурса молодые переводчики должны перевести на туркменский язык отрывок прозаического или поэтического произведения всемирно известного писателя или поэта (не менее 5-6 страниц). До 10 января 2025 года необходимо отправить перевод с пометкой «Мировые языки — мост дружбы» и свои персональные данные (сведения о себе, копию паспорта, фотографию 3х4, точный адрес проживания, номера телефонов) на электронный адрес журнала «Dünýä edebiýaty» dunyaedebiyaty@sanly.tm

Предварительные итоги будут подведены в феврале 2025 года по случаю Дня дипломатического работника Туркменистана. В качестве победителей конкурса будут отобраны 30 лучших работ. Победителям конкурса организаторы вручат почётные грамоты и ценные подарки.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте Министерства образования Туркменистана.